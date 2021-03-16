"Шахтер" - "Рома": букмекеры дали безнадежный для "Горняков" прогноз

В четверг, 18 марта, "Шахтер" в рамках матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 примет "Рому". Встреча состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:55 по местному времени. Накануне игры букмекеры оценили шансы команд.

По мнению специалистов, шансы украинской и итальянской команд примерно равны, однако о выходе в следующий раунд Лиги Европы "Горняки" могут только помечтать.

Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы "Шахтер" - "Рома" (данные за 16 марта):

Пари-Матч: (победа "Шахтера" 2,70 - ничья 3,65 - победа "Ромы" 2,55)

Фаворит: ( 2,83 - 3,65 - 2.57)

William Hill: (2,75 - 3,50 - 2,45)

"Телеграф" напоминает, что в первом матче, который состоялся в Риме, "Шахтер" был бит со счетом 3:0. После этого поражения шансы "Горняков" на выход в четвертьфинал ЛЕ стремятся к нулю. Букмекеры предлагают сделать ставку на победу дончан с коэффициентом 25. В то же время выход "Ромы" в следующий раунд турнира оценивается в 1,01.

Отметим, в предыдущем матче "Шахтер" добыл разгромную победу над "Десной", а "Рома", в свою очередь, проиграла "Парме".