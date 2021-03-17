"Несколько дней": Кличко анонсировал переход Киева в "красную зону"

Столичный градоначальник Виталий Кличко высказал свое мнение о скором переходе Киева в "красную зону". Он также обратился к Кабинету министров с просьбой усилить карантин в Киеве.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", сообщает "Интерфакс-Украина".

По мнению Кличко, если не предпринять меры, столица переступит порог "красной" зоны эпидемиологической опасности через считанные дни.

"Я думаю, время идет на несколько дней. Максимум через неделю", - отметил мер.

Уже сейчас мутация вируса сделала его более агрессивным, что повиляло на рост числа госпитализированных пациентов. Мер отметил, что по состоянию на 17 марта в киевских больницах заняты более 3700 койкомест для больных коронавирусом, при общей численности 4500 койкомест.

Поэтому, если ситуация не поменяться к лучшему, свободные койки в "коронавирусных" больницах будут отсутствовать уже через пару недель/

Поэтому мер принял решение просить Кабмин расширить список противоэпидемических ограничений, действующих в "оранжевой" зоне".

Напомним, власти Львова собираются уходить на неделю на жесткий карантин.