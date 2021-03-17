В желтой зоне остались только четыре области: в Украине расширили границы жесткого карантина

Украина продолжает приближаться к очередному общенациональному локдауну из-за коронавируса: большинство регионов страны перешли из "желтой" зоны эпидемиологической опасности распространения Covid-19 в "оранжевую".

Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины, опубликованные на официальном сайте министерства в среду, 17 марта.

Так, по состоянию на 16 марта в Украине в "красной" зоне, как и раньше, находятся 4 области: Житомирская, Закарпатская. Ивано-Франковская и Черновицкая.

Вместе с тем, в "желтой" зоне остались только 4 региона: Днепропетровская, Кировоградская, Ровенская и Харьковская области.

Все остальные области Украины, а также Киев, отнесены к "оранжевой" зоне. В частности, эту зону перешли из "желтой" Волынская, Запорожская, Луганская, Одесская, Полтавская, Херсонская и Черниговская области.

Как сообщалось, 13 марта Минздрав Украины обновил список карантинных зон. Тогда в "красной" зоне с наиболее жесткими ограничениями находились Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области.

Еще 10 регионов были отнесены к "оранжевым" зонам - Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская области и г.Киев.

Остальные области тогда находились в "желтой" зоне.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине началась третья волна эпидемии коронавируса, и если большинство регионов перейдет в "красные" зоны, то в стране опять введут жесткий локдаун.