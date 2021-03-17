Скачать
Среда, 17.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Зеленский нашел Ермаку нового заместителя: кто такой Игорь Брусило
Зеленский нашел Ермаку нового заместителя: кто такой Игорь Брусило
Первый человек в Украине получил уже две дозы вакцины от коронавируса
Первый человек в Украине получил уже две дозы вакцины от коронавируса
"Взгляд с Банковой": почему шоу Юлии Мендель в таком виде - пустая трата времени и бюджета
"Взгляд с Банковой": почему шоу Юлии Мендель в таком виде - пустая трата времени и бюджета
Совсем не похоже на март: разбушевавшаяся в Украине метель попала на фото и видео
Совсем не похоже на март: разбушевавшаяся в Украине метель попала на фото и видео

В желтой зоне остались только четыре области: в Украине расширили границы жесткого карантина

В желтой зоне остались только четыре области: в Украине расширили границы жесткого карантина
12:59 Сегодня Телеграф

Украина продолжает приближаться к очередному общенациональному локдауну из-за коронавируса: большинство регионов страны перешли из "желтой" зоны эпидемиологической опасности распространения Covid-19 в "оранжевую".

Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины, опубликованные на официальном сайте министерства в среду, 17 марта.

Украинцев пугают новым локдауном: какие ошибки стоит учесть перед новыми ограничениями

Так, по состоянию на 16 марта в Украине в "красной" зоне, как и раньше, находятся 4 области: Житомирская, Закарпатская. Ивано-Франковская и Черновицкая.

Вместе с тем, в "желтой" зоне остались только 4 региона: Днепропетровская, Кировоградская, Ровенская и Харьковская области.

Какие регионы в красной, оранжевой и желто зонах

Украина второй день подряд бьет рекорд по смертности от коронавируса: статистика на 17 марта

Все остальные области Украины, а также Киев, отнесены к "оранжевой" зоне. В частности, эту зону перешли из "желтой" Волынская, Запорожская, Луганская, Одесская, Полтавская, Херсонская и Черниговская области.

 Угроза нового локдауна в Украине: властям подсказали, с какой страны взять пример

Как сообщалось, 13 марта Минздрав Украины обновил список карантинных зон. Тогда в "красной" зоне с наиболее жесткими ограничениями находились Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области.

Еще 10 регионов были отнесены к "оранжевым" зонам - Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская области и г.Киев.

Академик оценил вероятность нового локдауна в Украине и очертил его сроки

Остальные области тогда находились в "желтой" зоне.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине началась третья волна эпидемии коронавируса, и если большинство регионов перейдет в "красные" зоны, то в стране опять введут жесткий локдаун.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 333

Все по теме:

Минздрав, Карантин, Коронавирус, Красная зона, Covid-19, Локдаун, "оранжевая зона", желтая зона.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Кого мы собрались возвращать?": первый мэр Севастополя дал прогноз по деоккупации Крыма
02 Паники уже нет, помочь всем не получится: волонтер рассказала о ситуации с коронавирусом в Одессе
03 Мать 8-летней модели нарушила молчание и ответила, живет ли ее дочь с 13-летним блогером
04 "Как только откроются границы, уедут все вменяемые специалисты": Черняк озвучил нерадостный прогноз для Украины
05 Готовят силовой сценарий: боевики "запасаются" техникой на Донбассе, даже не пряча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В желтой зоне остались только четыре области: в Украине расширили границы жесткого карантина
В желтой зоне остались только четыре области: в Украине расширили границы жесткого карантина
&quot;Как только откроются границы, уедут все вменяемые специалисты&quot;: Черняк озвучил нерадостный прогноз для Украины
"Как только откроются границы, уедут все вменяемые специалисты": Черняк озвучил нерадостный прогноз для Украины
В Дании собрались строить еще одну ветку путинского газопровода: озвучены сроки
В Дании собрались строить еще одну ветку путинского газопровода: озвучены сроки
Еле стоит на ногах: в России рассказали о &quot;болезни&quot; Путина и его двойниках
Еле стоит на ногах: в России рассказали о "болезни" Путина и его двойниках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь