Украинцев пугают новым локдауном: какие ошибки стоит учесть перед новыми ограничениями

В Украине всё чаще говорят о возможном введении весеннего локдауна из-за роста заболеваемости коронавирусом. В частности, об этом заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль. Глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАН Украины Сергей Комисаренко спрогнозировал, что жесткие ограничения могут ввести в апреле-мае.

Эксперты рассказали "Телеграфу", какие предыдущие ошибки власть должна учесть, вводя новые ограничения.

Юрист, адвокат, эксперт в области медицинского права Александр Гришаков считает, что власть не должна закрывать всё и всех без разбора, как это сделали весной-2020.

«В итоге представители сферы услуг и развлечений, огромное количество ресторанов, кафе, турбизнеса, малого предпринимательства были фактически выброшены на улицу. Выживайте, как хотите. Не было поддержки со стороны государства, не было четких инструкций, пояснений. Зато была явная избирательность. «Велюр», «Эпицентр» - стали символами такого, избирательного подхода. С недавних пор еще и «Буковель», закрытием которого озаботились лишь после всплеска заболеваемости», - подчеркивает Александр Гришаков.

Он считает важным оказать системную поддержку бизнесу, если вновь грядет тотальное или лайтовое, как зимой, закрытие.

«То, что предпринимателей освободили от ЕСВ на 2 месяца – смешно по сравнению с теми убытками, которые понесли ФОПы в прошлом году. После весеннего локдауна порядка 15 тысяч предпринимателей не смогли возобновить работу. Нельзя повторять подобных ошибок, потому что реакция может быть острой. И нынешние митинги ФОПов покажутся цветочками», - предупреждает эксперт.

Также он обращает внимание на необходимость оказывать медицинскую помощь всем, а не только больным ковидом.

«В прошлом году были ситуации, когда люди, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний, но не больные ковидом, не могли попасть в клинику. И не получая должного медицинского обслуживания, умирали чуть ли не на пороге. Этого нельзя допустить вновь», - призывает Александр Гришаков.

По его мнению, тот же Китай проходит эпидемические волны более слаженно и менее травматично, чем Украина и многие другие страны, потому что там четко прописаны карантинные меры, жестко следят за их исполнением, не делая исключений ни для кого.

«У нас же нет доверия к государству, которое много врало о COVID-19, карантине, вакцинах. А когда врет государство, население врет в ответ. В том числе, лишь делая вид, что соблюдает предписанные меры безопасности. А всё это чревато ростом заболеваемости и всеобщим коллапсом, - предупреждает Александр Гришаков. – Потому крайне важна единая информационная линия со стороны властей, четкие правила, единые для всех, реальная помощь тем, кто оказался (может оказаться) в сложной ситуации из-за ковида, мер борьбы с ним и возможными последствиями».

PR-эксперт, политический аналитик Александр Солонько уверен, что в Украине необходимо сформировать единую правительственную коммуникационную стратегию, в том числе, по кризисной коммуникации.

«Эффективная коммуникация с общественностью позволит повысить доверия к управленческим решениям. Наша власть может обратиться к опыту Великобритании, где этот институт развит как нельзя лучше в мире, - отмечает Александр Солонько. - Готовя любое управленческое решение, необходимо действенно доносить его обоснованную мотивацию к тем, на кого оно повлияет. И быть максимально прозрачными в данном вопросе. А чтобы повысить доверие к своим действиям, власти нужно демонтировать положительные результаты в деятельности. В том числе касательно введения карантинных мер, вакцинации и так далее».

Бывший народный депутат, глава Центра исследования политических ценностей Олесь Доний подчеркивает: «Проблема в том, что как бороться с коронавирусом, не знает на данные момент ни одна страна. Всё постигается в процесс. Постфактум можно говорить, что первый локдаун у нас был малоэффективен. Уровень заболеваемости был минимальным, вряд ли речь могла идти о серьезном сдерживании распространения пандемии».

При этом Олесь Доний обращает внимание, что европейские страны вводят сейчас более жесткие, чем были у нас, меры – полное закрытие многих заведений и учреждений, тотальный масочный режим. Плюс - более высокие штрафы за несоблюдение карантина.

«Эпидемия идет волнами. Сейчас наибольшие проблемы видны в центре Европы – Чехия, Венгрия, Словакия, Польша. И эти волны оттуда накатывают на Украину. Почти весь запад нашей страны уже в «красной зоне». Так что, скорее всего, у нас поставят вопрос о новых карантинных ограничениях. И нужно постараться, чтобы они не привели к тому колоссальному удару, который уже обрушился на мелкий бизнес. Огромное количество бывших ресторанов и кафе сейчас пестрят объявлениями об аренде помещений. Так что важно рассчитать риски. Ведь потеря работы, экономических перспектив, наносит не меньший вред, чем распространение болезни. И всё это (депрессии, нервозы) тоже бьет по здоровью», - подчеркивает Олесь Доний.

Он считает, что нам следует обратить внимание на опыт Великобритании, Португалии, которым удалось сбить новые корона-волны.

«Там намного жестче запреты - и в разы больше глубина вакцинации. Сомнительно, что массовое вакцинирование так быстро сбило расширение вируса. Так что речь больше о грамотно разработанных и просчитанных карантинных мерах, - считает эксперт. – Но в Украине проблема в том, что есть огромное недоверие к власти, анархичность населения, неготовность выполнять предписания, недисциплинированность. Потому наши локдауны, карантины - половинчаты и неэффективны по своим последствиям. Всё это следует учесть и сделать правильные выводы. Основываясь на своих и чужих ошибках, а также на позитивных примерах других стран».

Как сообщал "Телеграф", динамика заболеваемости COVID-19 в Украине неутешительная, с каждым днем заболевших становится все больше.

Тем временем главный санитарный врач Виктор Ляшко, недавно сделавший прививку от коронавируса, сообщил, что заразился COVID-19.

В то же время, ряд европейских стран приостановил вакцинацию препаратом от AstraZeneca. Аналогичная вакцина применяется и в Украине.