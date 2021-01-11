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Локдаун в Украине не даст эффекта: названы основные причины

Локдаун в Украине не даст эффекта: названы основные причины
Обновлено 22:30 Сегодня Телеграф Фото: 0352

Локдаун в Украине не будет иметь смысла из-за работы детсадов и общественного транспорта. 

Об этом рассказал врач-эпидемиолог, председатель ОО "Инфекционный контроль" Андрей Александрин в интервью OBOZREVATEL.

По его словам, движущей силой распространения коронавируса в Украине являются дети. 

"Дети не находятся в группе риска, но они очень хорошо передают коронавирус. Когда ребенок с бессимптомным течением приходит домой, он инфицирует своих родителей, бабушек и дедушек", - сказал врач.

Он также отметил, что с детьми в Украине никто не работает и их никто не тестирует. 

Вторым важным фактором является общественный транспорт. 

"Какой смысл объявлять локдаун, если весь наш общественный транспорт просто алогичный с точки зрения инфекционной безопасности? Никто так и не навел там порядок", - говорит Александрин. 

Как сообщалось ранее, львовский врач Тарас Жиравецкий тоже скептически отнесся к локдауну, напомнив про работу "Эпицентра", несмотря на всеобщий запрет на продажу непродовольственных товаров и очереди из отдыхающих в Буковеле.

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Все по теме:

Коронавирус, Covid-19, Локдаун, Андрей Александрин.

Автор:

Телеграф
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