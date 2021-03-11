В Европе массово прекращают использование вакцины AstraZeneca: что не так с этим препаратом

Сразу несколько стран Европы остановили вакцинацию препаратом AstraZeneca/Covishield от коронавируса после того, как у нескольких больных появился тромбоз.

Об этом сообщает "Интерфакс".

От использования вакцины от AstraZeneca по этой причине появления тромбов временно отказались Австрия, Норвегия, Исландия и Италия, Нидерланды, Дания.

Например, в Нидерландах врачи выявили один случай предполагаемого тромбоза, возникшего у человека после прививки от коронавируса вакциной производства AstraZeneca. В Италии объявили временный бойкот вакцине после того, как в Дании у нескольких пациентов, привитых этой вакциной, образовались тромбы.

В то же время Европейский регулятор EMA сообщил, что ведет свою проверку по выявленным фактам тромбоза, которые якобы стали следствием прививки от COVID-19 препаратом AstraZeneca, но пока склоняется к версии, что тромбоз не связан с вакцинацией. В частности, как подчеркнули в организации, по данным на 10 марта из 5 миллионов человек, которые получили вакцину от AstraZeneca в Европе, тромбоз выявили у 30.

"На данный момент нет признаков того, что вакцинация вызвала состояния, не включенные в список побочных эффектов этой вакцины. …Польза вакцины продолжает перевешивать ее риски, и вакцину можно продолжать использовать, пока идет расследование по фактам тромбоэмболии", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Германии правительства некоторых федеральных земель призывают пересмотреть подходы к вакцинации от коронавируса. Причиной тому стала непопулярность среди немцев вакцины AstraZeneca, в результате чего миллион доз препарата просто пылятся на складах.

Также в Украину 23 февраля была завезено 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca, производства индийской SII.