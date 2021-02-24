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Вакцинация в Европе под угрозой срыва: что выяснилось после первых поставок вакцины в Украину

Вакцинация в Европе под угрозой срыва: что выяснилось после первых поставок вакцины в Украину
07:56 Сегодня Телеграф

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca Plc сообщила Европейскому Союзу, что планирует поставить менее половины вакцин против коронавируса COVID-19, законтрактованных ЕС во втором квартале.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Европейского Союза.

Официальный представитель ЕС, непосредственно участвовавший в переговорах с AstraZeneca, сказал, что компания сообщила Евросоюзу на внутренних встречах, что "поставит менее 90 миллионов доз во втором квартале", тогда как Евросоюз заключил контракт на поставку 180 миллионов доз.

"Ожидаемый дефицит, о котором ранее не сообщалось, является результатом значительного сокращения поставок в первом квартале и может повлиять на способность ЕС выполнить цель вакцинации 70% взрослого населения к лету", - отмечает агентство.

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В AstraZeneca не опровергли заявление чиновника, но в обнародованном позже заявлении говорилось, что компания стремится повысить производительность, чтобы доставить обещанные 180 миллионов доз.

Отвечая на вопрос о комментарии представителя ЕС, представитель AstraZeneca сначала сказал: "Мы надеемся, что сможем приблизить наши поставки в соответствии с предыдущим соглашением о закупках".

Позже в тот же день представитель компании выступил с еще одним заявлением, в котором добавил: "На данном этапе AstraZeneca работает над повышением производительности в своей цепочке поставок в ЕС и продолжает использовать свои глобальные возможности для доставки 180 миллионов доз в ЕС во втором квартале".

Представитель Европейской комиссии, которая координирует переговоры с производителями вакцин, сказал, что у ЕС должно быть более чем достаточно прививок для достижения целей вакцинации, если ожидаемые и согласованные поставки от других поставщиков будут выполнены, независимо от ситуации с AstraZeneca.

"ЕС также столкнулся с задержками в поставках вакцин, разработанных Pfizer и BioNTech, а также вакцины Moderna. Пока это единственные вакцины, разрешенные к применению регулирующим органом ЕС", - говорится в статье.

Если AstraZeneca увеличит производство в третьем квартале, это может помочь Евросоюзу в достижении целей вакцинации, хотя представитель ЕС сказал, что блок проявляет осторожность, поскольку компания не уточнила, где будут произведены дополнительные дозы. Поставки в третьем квартале могут оказаться нереальными", - сказал чиновник, добавив, что компания неоднократно меняла показатели поставок.

Как сообщалось, согласно проведенному в Великобритании масштабному исследованию, на пятую неделю после прививки вакцина Oxford/AstraZeneca на 94% снижала количество госпитализаций у пожилых людей, которые болели коронавирусом.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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ЕС, Вакцины, Поставки, Срыв, Коронавирус, Covid-19, AstraZeneca.
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