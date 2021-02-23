Протестирована на 500 тысячах человек: как прибывшая в Украину вакцина проявила себя в Британии

Во время проверки, на пятую неделю после прививки вакцина Oxford/AstraZeneca на 94 процента снижала количество госпитализаций у пожилых людей, которые болели коронавирусом.

Об этом говорится в исследовании, которое проводилось в Британии.

Так, показатели рассчитывались после вакцинации с 8 декабря (2020 года) по 15 февраля (2021 года) в Шотландии. Около 490 тысяч человек были привиты вакциной AstraZeneca.

По мнению профессора иммунологии Оксфордского университета Сары Гилберт, которая руководила разработкой вакцин, AstraZeneca довольно высокоэффективна в предотвращении ухудшения состояния людей старше 80 лет после однократной дозы.

В то же время, многие медики и ученые призывают не спешить с резкими политическими решениями, так как нужно собрать данные в большем периоде времени.

Стоит напомнить, что 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca.