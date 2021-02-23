В Украину привезли вакцину Oxford/AstraZeneca: эффективность и побочные эффекты (инфографика)

Во вторник, 23 февраля в Украину прибыла первая партия индийской вакцины Oxford/AstraZeneca.
"Телеграф" собрал информацию об этой вакцине.
Ответы на самые распространенные вопросы о вакцине AstraZeneca:
- CoviShield индийское название AstraZeneca.
- Производителем вакцины является институт сыворотки Индии в городе Пуне.
- Вырабатывает иммунитет в организме к коронавирусным инфекциям.
- Хранится при температуре +2 +8 градусов.
- Из побочных эффектов: зуд, боль в месте инъекции, недомогание, чувство усталости, озноб, головная боль, тошнота.
- Разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca.
- Препарат создан из ослабленного вируса шимпанзе и модифицирован под коронавирус.
- Прививки вводят двумя дозами по 0,5 мг, с интервалом от 4 до 12 недель.
- Во время испытаний эффективность достигала 70-90 процентов.
- В Украину доставили первую партию в 500 тыс. экземпляров, для прививки 250 тыс. человек.
Стоит напомнить, что в результате проверок, было выявлено, что вакцина AstraZeneca на 94 процента снижала количество госпитализаций среди людей преклонного возраста, которые болели коронавирусом.