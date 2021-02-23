Первая партия вакцины от Covid-19 - уже в Украине

Во вторник, 23 февраля в Борисполе приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca.

Об этом сообщили НВ.

Согласно ранним заявлениям главного санврача Украины Виктора Ляшко препарат британско-шведской компании AstraZeneca планировалось доставить в количестве 500 тысяч экземпляров.

При этом на следующий день после получения вакцины в планах властей было начать вакцинацию от COVID-19.

Стоит отметить, что вакцина Oxford/AstraZeneca - это вакцина на платформе вирусного вектора без способности к репликации, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Может храниться до полугода при температуре от +2 до +8 градусов.

Напомним, что ранее, 22 февраля в Министерстве здравоохранения зарегистрировали вакцину против коронавируса Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения.