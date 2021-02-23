В Украине официально зарегистрировали вакцину AstraZeneca: как её будут применять

Министерство здравоохранения Украины 22 февраля зарегистрировало вакцину против COVID-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения.

Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины во вторник, 23 февраля.

"Вакцина Oxford/AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute (Индия) имеет локальное (торговое) название Covishield. Соответственно, вакцина Covishield, которая сегодня прибывает в Украину, официально зарегистрирована", - говорится в опубликованной информации.

Oxford/AstraZeneca (Covishield) подали на регистрацию в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины 15 февраля. В Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин от COVID-19 и сокращает ее до пяти рабочих дней.

В Минздраве отметили, что вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

"Украина получила информацию от COVAX о поставках от 2,2 до 3,7млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что Украина также заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от COVID-19, разработанной с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производимойя на мощностях Serum Institute (Индия).

Также в Минздраве Украины отметили, что 21 февраля министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Вакцина Oxford/AstraZeneca - это вакцина на платформе вирусного вектора без способности к репликации, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Может храниться до 6 месяцев при температуре от +2 до +8С.