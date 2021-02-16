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Pfizer подала документы на регистрацию вакцины от коронавируса в Украине: Степанов раскрыл первые подробности

Pfizer подала документы на регистрацию вакцины от коронавируса в Украине: Степанов раскрыл первые подробности
Обновлено 18:47 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Фармацевтическая компания Pfizer направила в Украину документы для регистрации вакцины от коронавируса. 

 С таким заявлением выступил глава Министерства здравоохранения  Украины Максим Степанов во время онлайн-конференции американо-украинского делового совета. 

"Буквально только что мне передали наши эксперты, получившие документы от Pfizer", - заявил он.

Степанов добавил, что вакцина будет зарегистрирована за несколько дней. 

Pfizer дала обещание насчет поставок вакцины от коронавируса в Украину

Как сообщалось ранее, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что первые вакцины, которые будут поставлены в страну по программе COVAX, будут не производства компании Pfizer. 

Напомним, ранее в Минздраве объяснили кто и почему получит вакцину в Украине первыми.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Минздрав, Pfizer, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.
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