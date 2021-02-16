Pfizer подала документы на регистрацию вакцины от коронавируса в Украине: Степанов раскрыл первые подробности

Фармацевтическая компания Pfizer направила в Украину документы для регистрации вакцины от коронавируса.

С таким заявлением выступил глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов во время онлайн-конференции американо-украинского делового совета.

"Буквально только что мне передали наши эксперты, получившие документы от Pfizer", - заявил он.

Степанов добавил, что вакцина будет зарегистрирована за несколько дней.

Как сообщалось ранее, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что первые вакцины, которые будут поставлены в страну по программе COVAX, будут не производства компании Pfizer.

Напомним, ранее в Минздраве объяснили кто и почему получит вакцину в Украине первыми.