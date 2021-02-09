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Вторник, 09.02.2021
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Вакцинация от коронавируса в Украине: в Минздраве объяснили кто и почему получит прививку первым

Вакцинация от коронавируса в Украине: в Минздраве объяснили кто и почему получит прививку первым
Обновлено 15:00 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Министерстве здравоохранения Украины объяснили по каким критериям составляли группы риска для определения порядка вакцинации от коронавируса. 

Соответствующую инфографику обнародовали в телеграм-канале Коронавірус_інфо

"Дорожной картой вакцинации предусмотрено прививки против коронавирусной болезни COVID-19 не менее 50% населения (или 20 866 390 человек) в течение 2021-2022 годов", - сказано в сообщении. 

План вакцинации от коронавируса

Вакцинация от коронавируса начнется через неделю: в Минздраве озвучили сроки

Как сообщалось ранее, в Кабмине обнародовал календарный план вакцинации от коронавируса. Согласно нему первыми прививку получат работники медицинской сферы и военнослужащие в зоне ООС. 

Между тем в Германии подтвердили, что Украина будет в числе первых стран, которые получат вакцину по программе COVAX. В первой волне поставок, нашей стране будут переданы 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech и еще 2,215 млн доз средства AstraZeneca. 

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Минздрав, Вакцины, Коронавирус, Covid-19.
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