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Пятница, 29.01.2021
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Кто и когда получит вакцину от коронавируса в Украине: появился график

Кто и когда получит вакцину от коронавируса в Украине: появился график
Обновлено 20:06 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В правительстве обнародовали календарный план вакцинации от коронавируса в Украине. 

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, вакцинация начнется уже в феврале, а главный санитарный врач страны Виктор Ляшко показал календарный план вакцинации на 2021 год. 

Помимо того, Ляшко отметил, что, согласно соцопросам, потребуется 15 миллионов дополнительных доз вакцины. 

Главный санврач также заверил, что Украина может обеспечить хранение любого вида вакцин в диапазоне температур от от -70°C и до + 8°C. 

 Кабмин обнародовал план по вакцинации от коронавируса в Украине

Как сообщалось ранее, Ляшко рассказал, как будет осуществляться запись на вакцинацию от коронавируса, а также анонсировал запуск сайта, на котором украинцы смогут узнать актуальную информации о вакцинах и вакцинации. 

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Все по теме:

Вакцины, Виктор Ляшко, Коронавирус, Денис Шмыгаль, Covid-19.
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