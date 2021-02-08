Вакцинация от коронавируса начнется через неделю: в Минздраве озвучили сроки

Через неделю в Украине начнется первый этап вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

"Уже через неделю в Украине начнется первый этап вакцинации граждан от коронавирусного заболевания COVID-19. Нам удается вовремя начать процесс вакцинации", - сообщил он.

Стоит напомнить, что ранее ученые усомнились в эффективности британской вакцины AstraZeneca, как окончательной панацеи от COVID-19.

В то же время учеными было обнаружено 11 случаев мутации британского штамма коронавируса, который демонстрирует высокую заразность, а также имеет большую стойкость к нынешней вакцине BioNTech/Pfizer.