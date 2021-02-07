Скачать
Воскресенье, 07.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Проститутка назвала меня "золотым клиентом", я ей понравился": откровенный рассказ о борделе "под прикрытием"
"Проститутка назвала меня "золотым клиентом", я ей понравился": откровенный рассказ о борделе "под прикрытием"
Сильные снегопады, метели и морозы: погода в Украине продолжит стремительно ухудшаться
Сильные снегопады, метели и морозы: погода в Украине продолжит стремительно ухудшаться
"Ответ прилетит": Кулеба спрогнозировал реакцию России на санкции против каналов Медведчука
"Ответ прилетит": Кулеба спрогнозировал реакцию России на санкции против каналов Медведчука
В полтора раза меньше заболевших и умерших: статистика по коронавирусу в Украине 7 февраля
В полтора раза меньше заболевших и умерших: статистика по коронавирусу в Украине 7 февраля

Стало известно о проблеме с вакциной AstraZeneca

Стало известно о проблеме с вакциной AstraZeneca
Обновлено 09:34 Сегодня Телеграф

Ученые усомнились в эффективности британской вакцины AstraZeneca, как окончательной панацеи от COVID-19. Речь идет о действии препарата против нового  штамма COVID-19, обнаруженного в Южной Африке.

Как заявили в компании AstraZeneca, их вакцина от коронавируса может обеспечить лишь ограниченную защиту от заболеваний, вызванных южноафриканским вариантом COVID-19, протекающих в легкой форме. Такие результаты показали исследования, проведенные Витватерсрендским университетом (ЮАР) и Окфордским университетом, сообщила Financial Times.

Тем не менее, производитель уже приступил к адаптации вакцины против нового штамма коронавируса. Скорей всего препарат будет готов к "осенним" поставкам.

"Мы действительно считаем, что наша вакцина может защитить от тяжелых заболеваний, поскольку нейтрализует активность антител эквивалентную активности других вакцин от COVID-19, которые продемонстрировали активность против более тяжелых заболеваний, особенно когда интервал дозирования оптимизирован до 8-12 недель", - отметили в пресс-сеслужбе британской компании.

Европейская комиссия опубликовала свой контракт с производителем лекарств AstraZeneca на покупку вакцины от коронавируса на фоне скандала со срывом поставок вакцины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 682

Все по теме:

Вакцина, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия заканчивает играться в перемирие: Украина понесла серьезные потери на Донбассе
02 "Макс, выходи!" Что сейчас происходит под каналом "НАШ" в Киеве (видео)
03 Все удобства за 2000 гривен в сутки: как выглядит VIP-камера Лукьяновского СИЗО (фото)
04 Шоу "Маска": известно, кто ушел в третьем выпуске песенного проекта (фото, видео)
05 Никто не покупает: на Харьковщине уже в третий раз пытаются продать снесенный памятник Ленину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Журналисты назвали имя матери младшей дочери Сенцова: что об этом говорит сама женщина
Журналисты назвали имя матери младшей дочери Сенцова: что об этом говорит сама женщина
В Украине анонсировали новые санкции: в список попадут депутаты Рады
В Украине анонсировали новые санкции: в список попадут депутаты Рады
Мутации коронавируса связали с лечением заболевания плазмой
Мутации коронавируса связали с лечением заболевания плазмой
&quot;Я там плакала&quot;: Дорофеева рассказала, как спасалась от ядовитой змеи на Бали
"Я там плакала": Дорофеева рассказала, как спасалась от ядовитой змеи на Бали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь