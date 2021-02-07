Стало известно о проблеме с вакциной AstraZeneca

Ученые усомнились в эффективности британской вакцины AstraZeneca, как окончательной панацеи от COVID-19. Речь идет о действии препарата против нового штамма COVID-19, обнаруженного в Южной Африке.

Как заявили в компании AstraZeneca, их вакцина от коронавируса может обеспечить лишь ограниченную защиту от заболеваний, вызванных южноафриканским вариантом COVID-19, протекающих в легкой форме. Такие результаты показали исследования, проведенные Витватерсрендским университетом (ЮАР) и Окфордским университетом, сообщила Financial Times.

Тем не менее, производитель уже приступил к адаптации вакцины против нового штамма коронавируса. Скорей всего препарат будет готов к "осенним" поставкам.

"Мы действительно считаем, что наша вакцина может защитить от тяжелых заболеваний, поскольку нейтрализует активность антител эквивалентную активности других вакцин от COVID-19, которые продемонстрировали активность против более тяжелых заболеваний, особенно когда интервал дозирования оптимизирован до 8-12 недель", - отметили в пресс-сеслужбе британской компании.

Европейская комиссия опубликовала свой контракт с производителем лекарств AstraZeneca на покупку вакцины от коронавируса на фоне скандала со срывом поставок вакцины.