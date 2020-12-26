Создатели одной из вакцин придумали средство мгновенной защиты от коронавируса

Британские ученые испытывают новый препарат, который может предотвратить заражение коронавирусом Covid-19, которое, по мнению экспертов, может спасти множество жизней. Препарат был разработан британским колледжем UCLH и фармацевтической компанией AstraZeneca, создавшую вакцину, которую Агентство по регулированию лекарственных средств и продуктов здравоохранения (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency), как ожидается, одобрит для использования в Великобритании на следующей неделе.

Терапия антителами обеспечит мгновенный иммунитет против болезни и может быть предоставлена в качестве неотложной помощи стационарным пациентам больниц и жильцам домов престарелых, чтобы помочь сдержать вспышки, сообщает The Guardian.

Доктор Кэтрин Хулихан, вирусолог из траста NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании) больниц Лондонского университетского колледжа, возглавляющая исследование этого препарата под названием Storm Chaser заявляет, что смесь антител защищает от Covid-19 от шести до 12 месяцев. Участники испытания получают его в виде двух доз, одну за другой. Если он будет одобрен, он будет предложен кому-то, кто подвергался воздействию Covid в течение предыдущих восьми дней.

Он может быть доступен уже в марте или апреле, если он будет одобрен регулирующим органом по лекарственным средствам после рассмотрения данных исследования. В исследовании участвуют UCLH, несколько других британских больниц и сеть из 100 центров по всему миру.

Ранее сообщалось, что один из добровольцев, во время испытаний препарата AstraZeneca, скончался от коронавируса.