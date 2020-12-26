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Создатели одной из вакцин придумали средство мгновенной защиты от коронавируса

Создатели одной из вакцин придумали средство мгновенной защиты от коронавируса
Обновлено 09:42 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Британские ученые испытывают новый препарат, который может предотвратить заражение коронавирусом Covid-19, которое, по мнению экспертов, может спасти множество жизней. Препарат был разработан британским колледжем UCLH и фармацевтической компанией AstraZeneca, создавшую вакцину, которую Агентство по регулированию лекарственных средств и продуктов здравоохранения (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency), как ожидается, одобрит для использования в Великобритании на следующей неделе.

Терапия антителами обеспечит мгновенный иммунитет против болезни и может быть предоставлена в качестве неотложной помощи стационарным пациентам больниц и жильцам домов престарелых, чтобы помочь сдержать вспышки, сообщает The Guardian.

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Доктор Кэтрин Хулихан, вирусолог из траста NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании) больниц Лондонского университетского колледжа, возглавляющая исследование этого препарата под названием Storm Chaser заявляет, что смесь антител защищает от Covid-19 от шести до 12 месяцев. Участники испытания получают его в виде двух доз, одну за другой. Если он будет одобрен, он будет предложен кому-то, кто подвергался воздействию Covid в течение предыдущих восьми дней.

Он может быть доступен уже в марте или апреле, если он будет одобрен регулирующим органом по лекарственным средствам после рассмотрения данных исследования. В исследовании участвуют UCLH, несколько других британских больниц и сеть из 100 центров по всему миру.

Ранее сообщалось, что один из добровольцев, во время испытаний препарата AstraZeneca, скончался от коронавируса.

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Все по теме:

Великобритания, Иммунитет, Вакцины, AstraZeneca, Storm Chaser.

Автор:

Телеграф
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