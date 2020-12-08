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Сравнили самые обсуждаемые вакцины от коронавируса: наглядная таблица отличий

Сравнили самые обсуждаемые вакцины от коронавируса: наглядная таблица отличий
22:40 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

На фоне продолжающейся с начала года пандемии коронавируса, многие ученые начали поиск средства лекарства от болезни COVID-19.

По состоянию на декабрь 2020 года, в украинском медиапространстве наибольшую огласку получили четыре вакцины, и "Телеграф" сделал удобную таблицу их различий:

AstraZeneca

AstraZeneca, работающая в сотрудничестве с Оксфордским университетом, стала первым разработчиком, которые опубликовали результаты последнего этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса.

Разработчики отмечают, что их вакцина может быть эффективной на 62%, если пациент получает 2 полные дозы препарата. Но если пациент сначала получит половину, а затем полную дозу вакцины, то препарат достигает эффективности в 90%. Результаты исследования недавно обнародовал журнал The Lancet.

По сравнению с остальными претендентами, она выглядит наиболее дешевым вариантом (4-5 долларов США). Однако стоит напомнить, что в октябре во время тестирования препарата умер доброволец. Препарат продолжили испытывать потому, что умерший мужчина получал плацебо.  

Pfizer и BioNTech

9 ноября ученые заявили о "великом дне для науки и человечества". Тогда компаниями Pfizer и BioNTech была представлена наиболее перспективная вакцина, способная предотвращать инфицирование коронавирусом с более чем 90% вероятностью.  

На данный момент, именно она рассматривается, как наиболее перспективное средство в борьбе с коронавирусом в мире. Однако есть у нее и четко выраженный недостаток - хранить ее надо при ультранизких температурах (-70...-80 градусов по Цельсию). Отчего в Украине уже прогнозируют проблемы с ее использованием.    

Однако в Британии ее уже начали использовать

Moderna

Препарат от Moderna по принципу действия похож на предыдущую вакцину, однако не требует столь низких температур хранения. Он тоже показал высокие результаты, но в украинские больницы он в ближайшее время точно не попадет, так как производители пока планируют выпускать его лишь для США. 

Спутник V

Российская вакцина Спутник сразу после появления вызвала множество вопросов со стороны ученых. Немецкие специалисты даже назвали ее "экспериментом на людях с высоким риском". 

В России планируют начать массовую вакцинацию этим средством, хотя власти заранее начали готовить людей к тому, что от нее могут возникнуть побочные эффекты

Примечательно, что российский президент Владимир Путин не захотел получать прививку этой вакцины, а потому ее начали применять на "добровольцах"-бюджетниках.

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Все по теме:

Вакцины, Pfizer, Коронавирус, Covid-19, AstraZeneca, Спутник V, Moderna.

Автор:

Телеграф
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