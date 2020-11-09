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"Великий день для человечества". Первые испытания вакцины от COVID-19 дали невероятные результаты

"Великий день для человечества". Первые испытания вакцины от COVID-19 дали невероятные результаты
15:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Пока в России заболевают коронавирусом после вакцинации их отечественным препаратом под названием "Спутник V",  в Америке успешно проводят испытания по разработке вакцины в предотвращении инфицирования.

Как сообщает американский канал CNBC, фармацевтический гигант Pfizer и немецкая биотехнологическая фирма BioNTech объявили в понедельник, 9 ноября, что их вакцина против коронавируса более чем на 90% эффективна в предотвращении Covid-19 среди тех, у кого нет наличия предшествующего инфицирования, назвав это "великим днем для науки и человечества".

Ученые надеются на вакцину против коронавируса, которая будет эффективна не менее, чем на 75%, в то время как американский инфекционист Энтони Фаучи ранее заявлял, что вакцина с эффективностью 50% или 60% будет достаточно приемлемой.

Медицинский работник держит образцы крови во время клинических испытаний вакцины против Covid-19 в исследовательских центрах Америки в Голливуде, штат Флорида, в среду, 9 сентября 2020 года

Отмечается, что защита от инфекции наступает после 28 дней с момента вакцинирования, которое, по протоколу ученых, должно состоять из двух последовательных доз. Однако окончательный процент эффективности вакцины может варьироваться по мере продолжения сбора данных о безопасности и дополнительных данных.

Коронавирус 9 ноября побил антирекорды в двух областях Украины

Результаты были основаны на первом промежуточном анализе эффективности, проведенном внешним независимым комитетом по мониторингу данных из клинического исследования третьей фазы. Независимая группа экспертов наблюдает за клиническими испытаниями в США, чтобы гарантировать безопасность участников.

Официальные лица и ученые США надеются, что вакцина для предотвращения Covid-19 будет готова в первой половине 2021 года - через 12-18 месяцев с тех пор, как китайские ученые впервые идентифицировали коронавирус и нанесли на карту его генетическую последовательность.

Это рекордные сроки для процесса, который обычно занимает около десяти лет для создания эффективной и безопасной вакцины. Разработка самой быстрой вакцины против эпидемического паротита (свинки) заняла более четырех лет и была лицензирована в 1967 году.

Ранее "Телеграф" писал, что по состоянию на утро 9 ноября в Украине зафиксировано более 8 с половиной случаев заражения коронавирусом.

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Вакцина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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