Четыре новых больных на одного выздоровевшего: какова ситуация с COVID-19 в Украине 9 ноября

На 9 ноября в Украине зафиксировано 8 687 новых случаев коронавирусной инфекцией, из них 350 детей и 321 медицинских работников.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Министерства здравоохранения.

За сутки не смогли справиться с болезнью и умерли 115 украинцев, госпитализация понадобилась 1100 больным. Выздоровело 2277 человек. Протестировано 41 114, из них большая часть - 34 393 – методом ПЛР, а еще 6721 - методом ИФА.

За сутки больше всего случаев коронавируса зарегистрировано в Киеве (748), Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях.

Читайте о том, в каких условиях лечат больных в Мариуполе в материале "Телеграфа": Ужас в палатах, "пропажа" лекарств и хамство медиков: рассказ вдовы умершего от COVID о лечении в Мариуполе