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Еще одна компания объявила о создании вакцины от коронавируса

Еще одна компания объявила о создании вакцины от коронавируса
Обновлено 15:10 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

На фронте борьбы с пандемией появилась еще одна хорошая новость. Американская компания Moderna заявила о том, что ее новая вакцина с эффективностью до 94,5% предотвращает инфицирование коронавирусом. 

Об этом пишет AP.

Примечательно, что ровно неделю назад, 9 ноября, о создании вакцины заявил конкурент Moderna - компания Pfizer Inc, работающая совместно с немецкой BioNTech

Глава Moderna, доктор Стивен Хоге, отметил, что две разные компании смогли добиться схожих результатов в ходе испытаний.

"Это должно вселить в нас надежду на то, что вакцина действительно сможет остановить эту пандемию и, надеюсь, вернуть нас к нормальной жизни", - сказал Хоге.

В случае одобрения выпуска вакцины Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, Moderna рассчитывает до конца 2020 года произвести 20 миллионов доз для США. Pfizer и BioNTech нацелены на цифру в 50 миллионов доз, предназначенных для всего мира. 

Обе вакцины требуют, чтобы люди сделали две прививки с интервалом в несколько недель.

Также обе вакцины представляют собой так называемые мРНК-вакцины, что является совершенно новой технологией. Они не создавались на основе самого коронавируса, вместо этого она содержит фрагмент генетического кода, который обучает иммунную систему распознавать белок на поверхности вируса.

Также есть проблема с хранением вакцины - обе требуют низкой температуры хранения. Но если вакцина Pfizer и BioNTech требует температуры на уровне -70... -80 градусов по Цельсию, то средству от Moderna требуется температура лишь немногим ниже ноля.  

Впрочем, несмотря на появившуюся надежду на победу над пандемией, сооснователь BioNTech считает, что к нормальной жизни человечество сможет вернуться лишь зимой 2021 года.  

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Все по теме:

Вакцина, Коронавирус, Covid-19, Moderna.

Автор:

Телеграф
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