Есть одно "но": журналист назвал нюанс с новыми вакцинами от коронавируса в Украине

Пока в мире обсуждают новую вакцину от коронавируса от фармацевтического гиганта Pfizer и немецкой биотехнологической фирмы BioNTech, разработку которой создатели назвали "великим днем для науки и человечества", открылась одна интересная деталь.

Об этом написал главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина в Facebook.

"Вакцина от ковида - это прекрасно. Запад со вчерашнего дня контрактует миллионы доз и ждёт финала испытаний", - написал он, отметив, что для Украины есть одно "но".

"Эта вакцина хранится при температуре -70/-80 градусов. Помимо того, что это логистическая проблема, я бы срочно задался вопросом, есть ли в Украине в принципе холодильники такого уровня", - отметил Щербина.

О том, что вакцину надо хранить при очень низкой температуре, ранее сообщали ряд СМИ, в частности об этом писал BBC.

"В компании Pfizer уверены, что смогут уже к концу года создать 50 млн доз вакцины, а к концу 2021 года - уже около 1,3 млрд. Впрочем, не обойдется и без сложностей: новая вакцина должна храниться при очень низкой температуре -80°C", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее представитель BioNTech заявил, что его компания намерена выпустить свое лекарство по цене "ниже типичных рыночных показателей".