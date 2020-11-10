Стало известно, сколько будет стоить новая вакцина от коронавируса

Компания BioNTech, накануне заявившая о создании вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила, что намерена выпустить свое лекарство по цене "ниже типичных рыночных показателей". Кроме того, цена на вакцину будут колебаться в зависимости от страны или региона.

Об этом пишет Reuters.

Руководитель стратегией BioNTech Райан Ричардсон, во время выступления на онлайн-презентации Financial Times, рассказал, что цена на вакцину должна отражать финансовые риски, которым подверглись частные инвесторы.

"Мы пытались придерживаться сбалансированного подхода, который учитывает, что инновации требуют капитала и инвестиций. Поэтому мы планируем устанавливать цены на нашу вакцину значительно ниже типичных рыночных показателей, что отражает ситуацию, в которой мы находимся, а также с целью обеспечить широкий доступ к ней в мире", - рассказал Ричардсон, отметив, что ожидает дифференцированного ценообразования в разных частях мира.

При этом подробностей о принципах ценообразования он наводить не стал.

Лекарство, разработанное BioNTech и Pfizer пока еще не получило одобрения от регулирующих органов. Однако ученые заявили, что вакцина более чем на 90% эффективна в предотвращении инфицирования коронавирусом.

Результаты промежуточного тестирования вакцины, они назвали "великим днем для науки и человечества".