Создатель вакцины от коронавируса рассказал, когда мир вернется к нормальной жизни

Вакцинация от коронавируса не покажет существенных результатов в ближайшее время.

Об этом сообщил профессор Угур Шахин, который является одним из создателей вакцины от COVID-19 и соучредителем компании BioNTech, передает NEWSru.

Шахин поделился прогнозом, согласно которому влияние вакцины будет заметно лишь к следующему лету. А вот вернуться к нормальной жизни можно будет лишь зимой 2021 года.

Как сообщалось ранее, корпорация Pfizer и немецкая компания BioNTech представила свое детище 9 ноября. Они сообщили, что их вакцина может с вероятностью до 90% предотвратить инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2.

Эта вакцина является первой из доказавших свою результативность в ходе клинических испытаний.

Вакцину тестировали на 43,5 тысячах человек в шести странах мира.

Средство вводят двумя дозами с интервалом в три недели, через неделю после получения второй дозы вакцина должна предотвратить инфицирование. Таким образом, после введения первой дозы должно пройти 28 дней.

Компания Pfizer рассчитывает на производство 50 миллионов доз до конца 2020 года, а до конца следующего года мир будет "вооружен" 1,3 миллиардами доз.