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Вакцинация от коронавируса в Украине будет проблемной: врач объяснил почему

Вакцинация от коронавируса в Украине будет проблемной: врач объяснил почему
Обновлено 15:58 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

С вакцинацией от коронавируса может возникнуть проблемы еще на этапе доставки и хранения. 

Об этом рассказал "Обозревателю" инфекционист Алексей Галимский.

Он указал на то, что согласно предварительным данным компания Pfizer и BioNTech, их вакцину стоит хранить при очень низких температурах - на уровне -75...-80 градусов, а в режиме +2...+6 она способна хранится не более пяти суток.

"Такие вакцины у нас никогда не применялись. Все поставляемые сейчас вакцины для плановых прививок имеют температурный режим хранения +2… 6 градусов. Абсолютное большинство вакцин, которые мы применяем, запрещено даже замораживать", - отметил Галимский. 

Врач отмечает, что холодильных установок, способных обеспечить такие температуры в украинских больницах нет. 

"Их нет ни на областных базах, ни тем более в поликлиниках на уровне семейных врачей. Там обычные бытовые холодильники с температурой в морозилке до -6…-12 градусов", - отметил он, добавив, что в стационарах есть холодильники для хранения плазмы крови, но их "максимум" на уровне -40 градусов. 

Таких же показателей, по его словам, стоит ожидать и от промышленных рефрижераторов. 

Помимо вопросов хранения, Галимский обращает внимание и на вопросы транспортировки и на необходимость иметь специальную технику. 

Альтернативу холодильникам можно найти в специальных контейнерах с сухим льдом, однако врач говорит, что такой вариант дешевым не будет. К тому же, такой метод хранения требует наличия помещений с интенсивной вентиляцией. Их, по словам Галимского, в украинских клиниках не предусмотрено. 

"Я не делал специальные расчеты, но закупкой одной вакцины дело явно не обойдется", - подытожил он. 

Как известно, о создании вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech заявили 9 ноября. А спустя неделю свой продукт представила и компания Moderna

В отличие от вакцины Pfizer и BioNTech, препарат от Moderna не требует экстремально низкой температуры хранения, однако компания пока планирует поставлять вакцину лишь на рынок США. 

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Все по теме:

Вакцина, Коронавирус, Covid-19, Алексей Галимский.

Автор:

Телеграф
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