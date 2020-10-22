Доброволец, участвовавший в тестировании вакцины от коронавируса, скончался от COVID-19

В Бразилии умер доброволец, участвовавший в испытаниях вакцины от коронавируса.

Бразильский доброволец скончался в ходе тестирования вакцины от COVID-19, разрабатываемой компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Об этом говорится в заявлении Национального агентства по надзору за здравоохранением Бразилии (Anvisa), пишет Reuters.

Испытания вакцины продолжаются после смерти добровольца, так как тот находился в группе, которая получает плацебо.

28-летний доброволец из Рио-де-Жанейро умер 15 октября. Причиной стали осложнения из-за COVID-19.

Акции компании после публикации сведений о смерти пациента упали на 1,7%.

На сегодняшний день лишь три фармацевтические компании США, включая AstraZeneca, вышли на третью стадию клинических испытаний вакцины от COVID-19.

По состоянию на утро 22 октября в мире коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим болезнь COVID-19, заразились более 41 млн человек.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (8 330 484), Индия (7 651 107), Бразилия (5 273 954), Россия (1 438 219).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (221 990), Бразилии (154 837), Индии (115 914) и Мексике (87 415).

В Украине коронавирус обнаружили у более чем 315 тысяч человек. За предыдущие сутки обнаружили почти 6,7 тысяч новых случаев.