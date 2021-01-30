Скандал с поставками вакцины от коронавируса в Европу сделал новый виток

Европейская комиссия опубликовала свой контракт с производителем лекарств AstraZeneca на покупку вакцины от коронавируса на фоне скандала со срывом поставок вакцины.

Об этом сообщает ВВС.

Так, Комиссия ЕС опубликовала свой вариант договора с AstraZeneca, предварительно согласовав этот шаг с руководством компании для того, чтобы усилить давление на производителя вакцины для дальнейшего выполнения всех пунктов, указанных в нем.

Большие разделы контракта были удалены - отредактированы - для защиты конфиденциальной информации. К ним относятся некоторые параграфы, касающиеся затрат, гарантированных сроков поставки и интеллектуальной собственности.

ЕС захотел опубликовать контракт, чтобы подкрепить свои аргументы в пользу того, что компания нарушила свои обязательства по поставкам.

Так, по мнению Комиссии ЕС, контракт, подписанный в августе, содержал "обязывающие приказы", сказала глава Комиссии Урсула фон дер Ляйен немецкому радио и потребовала объяснений.

При этом несмотря на скандал с поставками, вакцина AstraZeneca была одобрена регулятором ЕС по лекарствам в пятницу, 29 января.

В свою очередь, генеральный директор компании AstraZeneca Паскаль Сорио заявил в интервью ранее, что контракт обязывает AstraZeneca приложить "все усилия" для удовлетворения спроса ЕС, но при этом не вписываясь в определенный график.

Как сообщал "Телеграф", ранее доктор-онколог из Украины поделилась опытом вакцинации разработкой Pfizer и назвала побочные эффекты.