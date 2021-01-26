Вакцинный национализм: у ЕС назревают большие проблемы с Pfizer и AstraZeneca

ЕС предупредил производителей вакцины против Covid, что они должны поставлять согласованные поставки с вакцинами вовремя. AstraZeneca и Pfizer-BioNTech заявили, что производственные проблемы означают, что они не могут предоставить ожидаемые объемы.

Об этом сообщили ВВС.

ЕС предупредил, что может ограничить экспорт вакцин, производимых в блоке, а министр здравоохранения Германии потребовал "справедливого распределения". Министр вакцин Великобритании предупредил о "тупике вакцинного национализма".

Поставки вакцин стали критически важной проблемой, поскольку страны стремятся снизить высокий уровень инфицирования.

Кроме того, министерство здравоохранения Германии присоединилось к AstraZeneca, решительно опровергнув некоторые сообщения в немецких СМИ о более низкой эффективности вакцины среди пожилых людей.

Каковы опасения по поводу вакцины?

На прошлой неделе AstraZeneca сообщила ЕС, что отстает от поставленной цели из-за производственных проблем, а Pfizer-BioNTech также заявила, что поставки ее вакцины будут меньше.

В ответ комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила, что компании, производящие вакцины против Covid в блоке, должны будут "предоставлять раннее уведомление, когда они хотят экспортировать вакцины в третьи страны". По ее словам, блок из 27 членов ЕС "предпримет любые действия, необходимые для защиты своих граждан".

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан поддержал ее призыв, заявив: «Речь идет не о ЕС прежде всего, это о справедливой доле Европы».

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила форуму: "Европа инвестировала миллиарды, чтобы помочь в разработке первых в мире вакцин против Covid-19. И теперь компании должны их доставить. Они должны выполнять свои обязательства".

Скандал может повлиять на поставки вакцины Pfizer-BioNTech в Великобританию.

Отвечая на комментарии ЕС, министр Великобритании по развертыванию вакцины против коронавируса Надхим Захави заявил во вторник, что поставки были "ограниченными", и предупредил о том, что он назвал "тупиком вакцинного национализма", добавив: "Никто не в безопасности, пока не будет полностью мир безопасен". Он сказал, что уверен, что Великобритания получит достаточно доз для достижения своих целей - первую дозу для 15 миллионов наиболее уязвимых к середине февраля и предложит всем взрослым первую дозу к осени.

При этом, ЕС уже подвергался критике за медленное внедрение вакцин, которые он покупает от имени всех стран-членов.

Стоит напомнить, что ранее власти Норвегии поставили под сомнение безопасность вакцины Pfizer для пожилых людей, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем, после того, как в стране после вакцинации умерло 29 человек в возрасте.