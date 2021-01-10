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Чипы не вставляют, геном не меняют: врач-украинка поделилась опытом вакцинации в Италии

Чипы не вставляют, геном не меняют: врач-украинка поделилась опытом вакцинации в Италии
Обновлено 10:49 Сегодня Телеграф Фото: instagram Татьяны Скрипец

В конце декабря прошлого года ЕС одобрил применение первой вакцины от вируса COVID-19, которая была разработана компаниями Pfizer и BioNTech. В тоже время препарат первый в мире получил одобрение ВОЗ.

Своим опытом в получении вакцины поделилась на странице в Инстаграме доктор онколог-гематолог Татьяна Скрипец из Украины, которая сейчас работает над получением докторской степени в Италии. Украинский врач жалуется, что "многие пользуются услугами доктора Google, а кто-то и вовсе родился уже "супер умными"", а поэтому решила сделать пост о своих впечатлениях от вакцинации Pfizer BioNTech, которую в Италии ей сделали бесплатно. Напомним, что одна доза этого препарата в Европе стоит 15,5 евро.

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В директ Скрипец спрашивают, делали ли ей тест на COVID перед вакцинацией и выдают ли паспорт вакцинации.

"Тест не делала. Ну представьте, делать ещё всем тесты? Мы все заполняли специальные опросники перед! И уже на его основание если были сомнения или прямые противопоказания - вакцинация не проводилась. Чипов не вставляют, паспорта не выдают. В опросник входит часть, где просто пишут в какой день, в какой плечо и какая вакцина вводилась. Ну у всех есть медицинская карта...", - ответила онколог.

По поводу побочных эффектов препарата, то Татьяна рекомендует ознакомиться с ними в инструкции, которую можно легко найти в интернете, но также отметила, что через день после первой дозы почувствовала лишь небольшой дискомфорт в области инъекции.

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О том, может ли вакцина изменить генетический код, врач написала: "Нет! Не может! Дам одно самое понятное объяснение: наш генетический "проект" заложен в ядрах наших клеток! Туда данная мРНК вакцины НЕ ПРОНИКАЕТ...".

Кроме этого, Скрипец ответила в комментариях на ряд вопросов от подписчиков: кроме докторов, прививают ли онкопациентов; делают ли вакцину переболевшим коронавирусом; на сколько обещают иммунитет; показана ли вакцинация для онкопациентов, которые в ремиссии несколько лет.

Ранее сообщалось, что в Неаполе прямо у COVID-центра образовалась огромная пропасть.

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Все по теме:

Италия, Вакцины, Pfizer, Коронавирус, Covid-19, BioNTech, Татьяна Скрипец.

Автор:

Телеграф
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