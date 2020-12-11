Правда ли, что от вакцины Pfizer и BioNTech умерло 6 человек? В сети развенчали миф

Шесть участников испытаний американо-немецкой вакцины Pfizer и BioNTech, скончались. Об этом говорится в докладе Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США.

Канал в Фейсбук "По ту сторону новостей" взялся разоблачить данный фейк.

В докладе FDA, говорится что:

Люди умерли в ходе испытания вакцины за отчетный период от 29 апреля до 14 ноября 2020 года. Нигде не указано, что смерть наступила в результате прививки;

Среди умерших только двум вводили вакцину. Остальные принимали плацебо. То есть, 4 человека не получали вакцины;

Умершие, которым вводили настоящую вакцину, были старше 55 лет. У одного на 62 день после прививки остановилось сердце. Второй умер на третий день. На момент начала испытаний он страдал атеросклерозом;

Среди причин смерти людей с плацебо-группы называют инфаркт миокарда, геморрагический инсульт или неизвестные причины;

Всего в испытаниях было зарегистрировано 43 448 человек. За это время фиксировали все случаи и реакции, которые происходили с участниками испытания. Потом - будет установлено, вследствие вакцины или иных причин возникли побочные эффекты;

Всего умерло 0,01% участников.

Чтобы сказать точно о причине-следствие врачам нужно больше времени и данных.

Отмечается, что смертельные случаи не вызывают вопросов безопасности или эффективности вакцины, поскольку все они произошли среди общей совокупности возрастных групп.

В отчете сказано, что данные показывают эффективность вакцины лишь на 52% после первой дозы, но эффективность возрастает после второй дозы.

Напомним, жительница Великобритании Маргарет Кинан в возрасте 90 лет стала первым человеком в мире, сделавшим прививку от коронавируса производства Pfizer. А первым мужчиной, которому сделали прививку стал 81-летний Уильям Шекспир.