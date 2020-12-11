Правда ли, что от вакцины Pfizer и BioNTech умерло 6 человек? В сети развенчали миф

Шесть участников испытаний американо-немецкой вакцины Pfizer и BioNTech, скончались. Об этом говорится в докладе Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США.
Канал в Фейсбук "По ту сторону новостей" взялся разоблачить данный фейк.
В докладе FDA, говорится что:
Чтобы сказать точно о причине-следствие врачам нужно больше времени и данных.
Отмечается, что смертельные случаи не вызывают вопросов безопасности или эффективности вакцины, поскольку все они произошли среди общей совокупности возрастных групп.
В отчете сказано, что данные показывают эффективность вакцины лишь на 52% после первой дозы, но эффективность возрастает после второй дозы.
Напомним, жительница Великобритании Маргарет Кинан в возрасте 90 лет стала первым человеком в мире, сделавшим прививку от коронавируса производства Pfizer. А первым мужчиной, которому сделали прививку стал 81-летний Уильям Шекспир.