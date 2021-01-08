Пропасть разверзлась со взрывом и ревом: у COVID-центра в Италии случилась "почти трагедия"

В пятницу, 8 января, в Неаполе, что в Италии произошло ЧП: прямо у COVID-центра утром внезапно возникла огромная пропасть.

Об этом сообщили napoli.repubblica.it.

Согласно заявленным данным, около 06:30 утра, на парковке посетители больницы Понтичелли услышали громкий рев. Рев, как вероятно был вызван взрывом, в результате которого образовалась пропасть площадью около 2000 квадратных метров на глубине около 20 метров. Сначала оной из версий происхождения звука был взрыв, но теперь расследуется обрушение.

После обрушения резиденция Covid, в которой находились шесть положительных бессимптомных или помещенных в карантин, была эвакуирована. Больница находится в ЧП, нет воды, сработали генераторы. На месте работают спасатели.

По словам гуернатора нужно провести геологическое исследование и посмотреть. "Но поспешность тут ни при чем", - говорит он. - Эта больница была спроектирована 15-20 лет назад. Мы нашли ее здесь со структурой посередине. Мы ее завершили. Это гидрогеологическая проблема, которая взорвалась, мы это признаем".

Видео с места событий:

Стоит напомнить, что ранее, 27 декабря Турцию вновь всколыхнуло землетрясение, подземные толчки ощущались в городе Элязыг, в восточной части страны.