Сильное землетрясение всколыхнуло Турцию: фото и видео ЧП

Турцию вновь всколыхнуло землетрясение. На сей раз поземные толчки ощущались в городе Элязыг, в восточной части страны.

Об этом пишет Hurriyet.

Отмечается, что землетрясение магнитудой в 5,3 балла по шкале Рихтера произошло в 9:37 по местному времени (8:37 по Киеву).

По сообщению главы МВД Сулеймана Сойлу, данных о погибших не поступало. Размер ущерба устанавливается.

На видео, обнародованном Zamanında Haber в YouTube, видно, как после ощутимого толчка, люди в спешке покидают здания и выбегают на улицы. Также в определенный момент видно, как на стенах некоторых зданий начинают появляться трещины.

Как сообщалось ранее, в начале декабря землетрясение силой в 5,2 балла сотрясло южное побережье Турции в районе города Газипаша.