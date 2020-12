Землетрясение подняло переполох в Турции: в сети публикуют видео с места

Землетрясение магнитудой в 5,2 бала по шкале Рихтера сотрясло побережье района Газипаша в Анталии (Турция).

Об этом пишет Hurriyet.

Подземный толчок произошел на глубине около 77,58 км в 15:44 по местному времени (15:44 по Киеву).

Отмечается, что многие люди вынуждены были покинуть дома несмотря на действующий комендантский час, введенный в целях борьбы с распространением коронавируса.

Как отметил министр окружающей среды и урбанизации Мурат Курум, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

Ту же информацию подтвердил губернатор Анталии Эрсин Языджы.

BREAKING: Earthquake leaves crack in the houses in #Turkey.#deprem #Antalya

pic.twitter.com/MwsOSTeG0Z

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 5, 2020