Землетрясение подняло переполох в Турции: в сети публикуют видео с места

Землетрясение магнитудой в 5,2 бала по шкале Рихтера сотрясло побережье района Газипаша в Анталии (Турция).
Об этом пишет Hurriyet.
Подземный толчок произошел на глубине около 77,58 км в 15:44 по местному времени (15:44 по Киеву).
Отмечается, что многие люди вынуждены были покинуть дома несмотря на действующий комендантский час, введенный в целях борьбы с распространением коронавируса.
Как отметил министр окружающей среды и урбанизации Мурат Курум, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.
Ту же информацию подтвердил губернатор Анталии Эрсин Языджы.
BREAKING: Earthquake leaves crack in the houses in #Turkey.#deprem #Antalya
— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 5, 2020
Как сообщалось ранее, в конце октября турецкий Измир сотрясло землетрясение силой в 6,9 баллов. Тогда подземные толчки привели к масштабным разрушениям, погибло более 50 человек и почти 900 получили травмы.