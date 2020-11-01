70-летний мужчина чудом выжил под завалами после землетрясения в Измире: он ждал помощи больше 30 часов

В турецком Измире продолжаются работы по спасению пострадавших от землетрясения в Эгейском море. Во время проведения одной из такой спецопераций случилось чудо - в обрушенном многоэтажном доме обнаружили выжившего мужчину спустя 33 часа после землетрясения.

Об этом сообщает местный телеканал NTV.

Отмечается, что гражданин по имени Ахмет Читим, которому исполнилось 70 лет, был доставлен в больницу на машине скорой помощи после того, как его спасла команда.

В Минздраве рассказали, что случившееся действительно чудо. Также глава министерства поведал о состоянии здоровья пострадавшего. Читим чувствует себя неплохо и совсем скоро пойдет на поправку.

Еще один пожилой мужчина провел под обломками 11-этажного здания 26 часов. Пострадавший 65-летний Халим Сары был доставлен в больницу на машине скорой помощи, его жизни ничего не угрожает.

23 часа под обломками провела семья: мать и трое детей. Спасатели провели успешную операцию и достали их из под многоэтажки.

Поисково-спасательные работы продолжаются в 8 зданиях, разрушенных и поврежденных в результате землетрясения силой 6,6 балла, эпицентром которого является Эгейское море у побережья Сеферихисара.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа в свою очередь сообщил, что в больницы были доставлены 896 пострадавших в результате землетрясения в Измире. Число жертв увеличилось до 51.