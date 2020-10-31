В Эгейском море новое землетрясение, число жертв в Измире растет (фото)

В пятницу, 30 октября, турецкий Измир всколыхнуло землетрясение магнитудой 6,9 баллов, что привело к разрушению множества домов и большому числу пострадавших.

На этом беды не закончились. Утром 31 октября в прибрежном районе города, Сеферихисаре, случилось еще одно землетрясение, немного слабее - магнитудой 5 баллов.

Было установлено, что землетрясение произошло в Эгейском море на глубине 7,33 километра.

Предварительно сообщается, что число жертв увеличилось до 25. Число пострадавших составляет 831 человек.

Министр окружающей среды и градостроительства Мурат Курум выступил с заявлением по поводу землетрясения.

"Мы спасли 100 жителей живыми. Наши поисково-спасательные работы будут продолжены с высокой точностью", - заявил он.

В учреждении просят не входить в сильно поврежденные здания.

Также в ведомстве отмечают, что толчки разной силы могут чувствоваться еще пару недель.