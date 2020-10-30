Землетрясение в Турции унесло много жизней: данные о жертвах и фото разрушений

В пятницу, 30 октября землетрясение в Эгейском море силой в 6,9 баллов по шкале Рихтера, спровоцировало сильные толчки, которые прошлись по турецкому городу Измир оставив после себя множество разрушений и жертв.

Об этом сообщили в Телеграм канале Спутник Азербайджана.

По предварительным данным в результате землетрясения в турецкой провинции Измир погибли 4 человека, а 120 человек получили раненения.

Стихийное бедствие разрушило около двух десятков зданий в турецком городе.

Очевидцы делились новыми фото последствий сильных толчков в сети.

На кадрах выдны масштабные разрушения вследствии землетрясения.

Данные о количестве погибших и пострадавших еще уточняются специалистами.

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