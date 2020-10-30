В Турции землетрясение обрушило дома: появились первые фото и видео

В турецком Измире сильное землетрясение вызвало панику, а в некоторых районах были разрушены здания.

Как пишет Milliyet, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой в 6,9 баллов по шкале Рихтера произошло в Эгейском море.

Видеозаписи с места происшествия уже появились на Телеграмм-каналах.





По сообщениям местных властей, в провинции Измир разрушено около 20 зданий.

Министр окружающей среды и урбанизации Мурата Курума, заявил, что под завалами могут находиться люди, в связи с чем была начата спасательная операция.

"Всеми средствами нашего государства мы поддерживаем наших граждан, пострадавших от землетрясения. Мы приняли меры, чтобы начать необходимую работу в регионе со всеми нашими соответствующими учреждениями и министрами", - написал в Твиттер президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, 21 октября землетрясение застало врасплох премьера Исландии, когда та давала интервью.