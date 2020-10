"Ну, это Исландия": землетрясение прервало интервью премьер-министра (Видео)

Землетрясение прервало интервью премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоттир.

Якобсдоттир рассказывала о влиянии пандемии на туризм страны изданию Washington Post, когда внезапно ее дом сильно тряхнуло. Об этом пишет CNN.

"Боже мой, землетрясение... К сожалению, сейчас произошло землетрясение. Вау", - довольно эмоционально отреагировала Якобсдоттир.

Впрочем, она довольно быстро смогла взять себя в руки.

"Ну, это Исландия", - отметила премьер островного государства и продолжила отвечать на вопрос.

An earthquake in Iceland briefly disrupted an interview between Washington Post foreign affairs columnist David Ignatius and Prime Minister Katrín Jakobsdóttir pic.twitter.com/VQGUYQaSef

— Reuters (@Reuters) October 20, 2020