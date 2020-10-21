"Ну, это Исландия": землетрясение прервало интервью премьер-министра (Видео)

Землетрясение прервало интервью премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоттир.
Якобсдоттир рассказывала о влиянии пандемии на туризм страны изданию Washington Post, когда внезапно ее дом сильно тряхнуло. Об этом пишет CNN.
"Боже мой, землетрясение... К сожалению, сейчас произошло землетрясение. Вау", - довольно эмоционально отреагировала Якобсдоттир.
Впрочем, она довольно быстро смогла взять себя в руки.
"Ну, это Исландия", - отметила премьер островного государства и продолжила отвечать на вопрос.
An earthquake in Iceland briefly disrupted an interview between Washington Post foreign affairs columnist David Ignatius and Prime Minister Katrín Jakobsdóttir pic.twitter.com/VQGUYQaSef
— Reuters (@Reuters) October 20, 2020
После интервью, она подтвердила, что с ней все в порядке.
44-летняя Якобсдоттир занимает пост премьер-министра Исландии с 2017 года.
По данным Геологической службы США, землетрясение силой 5,6 балла произошло в 10 км к юго-западу от Хафнарфьордура, прибрежного города недалеко от столицы Рейкьявика.
Вокруг столицы были зафиксированы незначительные разрушения.
Землетрясения - обычное явление в Исландии, где на огромном ландшафте расположены десятки вулканов.
Напомним, недавно премьер-министр Финляндии угодила в скандал из-за провокационной фотографии.