"Ну, это Исландия": землетрясение прервало интервью премьер-министра (Видео)

С премьером Исландии все в порядке.

Землетрясение прервало интервью премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоттир.

Якобсдоттир рассказывала о влиянии пандемии на туризм страны изданию Washington Post, когда внезапно ее дом сильно тряхнуло. Об этом пишет CNN.

"Боже мой, землетрясение... К сожалению, сейчас произошло землетрясение. Вау", - довольно эмоционально отреагировала Якобсдоттир.

Впрочем, она довольно быстро смогла взять себя в руки.

"Ну, это Исландия", - отметила премьер островного государства и продолжила отвечать на вопрос.

An earthquake in Iceland briefly disrupted an interview between Washington Post foreign affairs columnist David Ignatius and Prime Minister Katrín Jakobsdóttir pic.twitter.com/VQGUYQaSef — Reuters (@Reuters) October 20, 2020

После интервью, она подтвердила, что с ней все в порядке.

44-летняя Якобсдоттир занимает пост премьер-министра Исландии с 2017 года.

По данным Геологической службы США, землетрясение силой 5,6 балла произошло в 10 км к юго-западу от Хафнарфьордура, прибрежного города недалеко от столицы Рейкьявика.

Вокруг столицы были зафиксированы незначительные разрушения.

Землетрясения - обычное явление в Исландии, где на огромном ландшафте расположены десятки вулканов.

Напомним, недавно премьер-министр Финляндии угодила в скандал из-за провокационной фотографии.