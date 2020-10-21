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"Ну, это Исландия": землетрясение прервало интервью премьер-министра (Видео)

"Ну, это Исландия": землетрясение прервало интервью премьер-министра (Видео)
Обновлено 05:58 Сегодня Телеграф
С премьером Исландии все в порядке.

Землетрясение прервало интервью премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоттир. 

Якобсдоттир рассказывала о влиянии пандемии на туризм страны изданию Washington Post, когда внезапно ее дом сильно тряхнуло. Об этом пишет CNN.

"Боже мой, землетрясение... К сожалению, сейчас произошло землетрясение. Вау", - довольно эмоционально отреагировала Якобсдоттир.

Впрочем, она довольно быстро смогла  взять себя в руки.

"Ну, это Исландия", - отметила премьер островного государства и продолжила отвечать на вопрос. 

После интервью, она подтвердила, что с ней все в порядке. 

44-летняя Якобсдоттир занимает пост премьер-министра Исландии с 2017 года.

По данным Геологической службы США, землетрясение силой 5,6 балла произошло в 10 км к юго-западу от Хафнарфьордура, прибрежного города недалеко от столицы Рейкьявика.

Вокруг столицы были зафиксированы незначительные разрушения.

Землетрясения - обычное явление в Исландии, где на огромном ландшафте расположены десятки вулканов.

Напомним, недавно премьер-министр Финляндии угодила в скандал из-за провокационной фотографии.

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Землетрясение, Исландия, Катрин Якобсдоттир.

Автор:

Телеграф
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