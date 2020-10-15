Женщины оголили грудь в поддержку финского премьера (фото)

Фото премьера Финляндии вызвало противоречивую реакцию в сети.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин после съемок для журнала Trend оказалась в центре внимания пользователей сети со всего мира.

Причиной тому стало фото, где премьер предстала перед камерами в пиджаке с глубоким вырезом на голое тело.

Многие пользователи социальных сетей раскритиковали Марин, отметив, что человеку в статусе премьера нельзя публиковать подобные провоцирующие фотографии. По их мнению, это является проявлением непрофессиональности.

Однако другая часть вступилась за премьера, запустив флешмоб под тегом #iamwithsanna (Я поддерживаю Санну). За краткое время знаменитости и простые люди обнародовали более 600 фотографий.

По убеждению сторонников премьера Финляндии, женщин судят по внешности чаще, чем мужчин. Они публиковали фотографии мужчин-политиков с голым торсом, которых не признали непрофессиональными из-за оголенных фотографий, среди них были и фото российского президента Владимира Путина.