Скачать
Четверг, 15.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Путин повел себя недостойно: в Кремле назревает угроза дворцового переворота
Путин повел себя недостойно: в Кремле назревает угроза дворцового переворота
В "красной зоне" города и целые районы в 16 областях Украины: когда и как ужесточат карантин
В "красной зоне" города и целые районы в 16 областях Украины: когда и как ужесточат карантин
Итоги дня 13 октября: вопросы Зеленского, красная зона карантина и свадьба Хомчака
Итоги дня 13 октября: вопросы Зеленского, красная зона карантина и свадьба Хомчака
Зеленский манипулирует общественным сознанием: военный эксперт про реальные боевые потери на Донбассе
Зеленский манипулирует общественным сознанием: военный эксперт про реальные боевые потери на Донбассе

Женщины оголили грудь в поддержку финского премьера (фото)

Женщины оголили грудь в поддержку финского премьера (фото)
Обновлено 22:55 Сегодня Телеграф
Фото премьера Финляндии вызвало противоречивую реакцию в сети.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин после съемок для журнала Trend оказалась в центре внимания пользователей сети со всего мира.

Причиной тому стало фото, где премьер предстала перед камерами в пиджаке с глубоким вырезом на голое тело. 

Многие пользователи социальных сетей раскритиковали Марин, отметив, что человеку в статусе премьера нельзя публиковать подобные провоцирующие фотографии. По их мнению, это является проявлением непрофессиональности. 

Однако другая часть вступилась за премьера, запустив флешмоб под тегом #iamwithsanna (Я поддерживаю Санну). За краткое время знаменитости и простые люди обнародовали более 600 фотографий. 

По убеждению сторонников премьера Финляндии, женщин судят по внешности чаще, чем мужчин. Они публиковали фотографии мужчин-политиков с голым торсом, которых не признали непрофессиональными из-за оголенных фотографий, среди них были и фото российского президента Владимира Путина. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Финляндия, Флешмоб, Санна Марин.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России устроили истерику из-за правды в украинском учебнике (видео)
02 Бойцам тарелок не хватило? Сеть возмутило фото визита Зеленского и Ермака в зону ООС на Донбассе
03 Азербайджан занял несколько населенных пунктов в Карабахе и уничтожил ракетные комплексы Армении (карта, видео)
04 В сеть попало фото Аллы Мазур 25-летней давности: рыжеволосая и с улыбкой
05 Очень бедно и очень странно: журналист рассказал, как российский Север превратился в "китайское развлечение"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Будут останавливать людей и машины: силовики предупредили о масштабных учениях в Киеве
Будут останавливать людей и машины: силовики предупредили о масштабных учениях в Киеве
&quot;Даже не представляете, сколько сейчас людей болеет&quot;: известный врач встревожил данными про коронавирус в Украине
"Даже не представляете, сколько сейчас людей болеет": известный врач встревожил данными про коронавирус в Украине
Сильное похолодание и дожди: синоптик огорчила прогнозом погоды на конец недели
Сильное похолодание и дожди: синоптик огорчила прогнозом погоды на конец недели
Время жечь мосты и добиваться желаемого: что принесут Новолуние и ретроградный Меркурий в октябре
Время жечь мосты и добиваться желаемого: что принесут Новолуние и ретроградный Меркурий в октябре
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь