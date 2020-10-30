Очевидцы засняли землетрясение в Турции: появились новые видео из Измира

Из-за землетрясения в Эгейском море магнитудой в 6,9 баллов по шкале Рихтера, образовалось цунами, которое накрыло турецкий город Измир.
Об этом сообщили очевидцы в сети YouTube.
Пользователи активно делились видео землетрясения в городе.
Также появились кадры последствий произошедшего.
На видео можно увидеть множество разрушеных зданий.
Предварительно под обломками могут находится люди.
Очевидцы сообщают о новых толчках в Измире.
По предварительным данным жертв не обнаружено.
Стоит отметить, что ранее министр окружающей среды и урбанизации Мурата Курума, заявил, что под завалами могут находиться люди, в связи с чем была начата спасательная операция.
Остальная информация уточняется.
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