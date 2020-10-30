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Очевидцы засняли землетрясение в Турции: появились новые видео из Измира
Очевидцы засняли землетрясение в Турции: появились новые видео из Измира

Очевидцы засняли землетрясение в Турции: появились новые видео из Измира

Очевидцы засняли землетрясение в Турции: появились новые видео из Измира
Обновлено 15:32 Сегодня Телеграф Фото: telegram - AzeSputnik

Из-за землетрясения в Эгейском море магнитудой в 6,9 баллов по шкале Рихтера, образовалось цунами, которое накрыло турецкий город Измир.

Об этом сообщили очевидцы в сети YouTube.

Пользователи активно делились видео землетрясения в городе.

Также появились кадры последствий произошедшего.

На видео можно увидеть множество разрушеных зданий.

Предварительно под обломками могут находится люди.

Очевидцы сообщают о новых толчках в Измире.

По предварительным данным жертв не обнаружено.

Стоит отметить, что ранее министр окружающей среды и урбанизации Мурата Курума, заявил, что под завалами могут находиться люди, в связи с чем была начата спасательная операция.

Остальная информация уточняется.

Читайте также в материале "Телеграф": 21 октября землетрясение прервало интервью премьер-министра Исландии - детали.

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Все по теме:

Турция, Землетрясение, Измир, Стихийное бедствие.

Автор:

Телеграф
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