Очевидцы засняли землетрясение в Турции: появились новые видео из Измира

Из-за землетрясения в Эгейском море магнитудой в 6,9 баллов по шкале Рихтера, образовалось цунами, которое накрыло турецкий город Измир.

Об этом сообщили очевидцы в сети YouTube.

Пользователи активно делились видео землетрясения в городе.

Также появились кадры последствий произошедшего.

На видео можно увидеть множество разрушеных зданий.

Предварительно под обломками могут находится люди.

Очевидцы сообщают о новых толчках в Измире.

По предварительным данным жертв не обнаружено.

Стоит отметить, что ранее министр окружающей среды и урбанизации Мурата Курума, заявил, что под завалами могут находиться люди, в связи с чем была начата спасательная операция.

Остальная информация уточняется.

Читайте также в материале "Телеграф": 21 октября землетрясение прервало интервью премьер-министра Исландии - детали.