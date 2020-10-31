Землетрясение в Эгейском море затронуло и Грецию, погибли студенты (фото и видео)

Землетрясение в Эгейском море, от которого сильно пострадал турецкий Измир, ощущалось и в Греции.
Об этом сообщает местный телеканал NTV.
По данным издания, в городе Неон-Карловаси разрушился купол церкви Божьей Матери. Кроме того, серьезные повреждения есть и на других зданиях.
Отмечается, что когда из-за тряски обрушилась церковь, стало известно, что в здании никто не пострадал.
В другой части острова обрушилась стена, в результате чего оказались в ловушке завалов и погибли два школьника - 15 и 17 лет.
Под завалами ранения получили четыре человека, их состояние стабильное.