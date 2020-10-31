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Землетрясение в Эгейском море затронуло и Грецию, погибли студенты (фото и видео)

Землетрясение в Эгейском море затронуло и Грецию, погибли студенты (фото и видео)
Обновлено 13:56 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Землетрясение в Эгейском море, от которого сильно пострадал турецкий Измир, ощущалось и в Греции.

Об этом сообщает местный телеканал NTV.

По данным издания, в городе Неон-Карловаси разрушился купол церкви Божьей Матери. Кроме того, серьезные повреждения есть и на других зданиях.

Отмечается, что когда из-за тряски обрушилась церковь, стало известно, что в здании никто не пострадал.

В Эгейском море новое землетрясение, число жертв в Измире растет (фото)

В другой части острова обрушилась стена, в результате чего оказались в ловушке завалов и погибли два школьника - 15 и 17 лет.

Под завалами ранения получили четыре человека, их состояние стабильное.

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Все по теме:

Греция, Турция, Землетрясение, Измир, Магнитуда.

Автор:

Телеграф
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