Землетрясение в Эгейском море затронуло и Грецию, погибли студенты (фото и видео)

Землетрясение в Эгейском море, от которого сильно пострадал турецкий Измир, ощущалось и в Греции.

Об этом сообщает местный телеканал NTV.

По данным издания, в городе Неон-Карловаси разрушился купол церкви Божьей Матери. Кроме того, серьезные повреждения есть и на других зданиях.

Отмечается, что когда из-за тряски обрушилась церковь, стало известно, что в здании никто не пострадал.

В другой части острова обрушилась стена, в результате чего оказались в ловушке завалов и погибли два школьника - 15 и 17 лет.

Под завалами ранения получили четыре человека, их состояние стабильное.