Может пострадать едва ли не каждый десятый: выяснились серьезные побочные эффекты вакцин США от COVID

Вакцина от коронавируса, которую разрабатывают американские фармкомпании Moderna и Pfizer, может вызывать серьезные побочные эффекты.

Такие выводы экспертов Американской медицинской ассоциации публикует журнал Science.

У 9,7% участников испытаний пожаловались на усталость. Еще 8,9% отметили боли в мышцах, а 5,2% - в суставах.

Головные боли присутствовали у 4,5% пациентов.

Около 2% пациентов отметили сильный жар от 39° до 40°.

Отмечается, что для создания полной имунной защиты от COVID-19 необходимо двухразовое введение вакцины. Ожидается, что из-за большого перечня побочных эффектов, многие пациенты могут отказаться вводить вторую дозу вакцины.

Напомним, ранее "Телеграф сообщал, что вакцина от COVID-19 появится в Украине не раньше мая 2021. Предположительная стоимость составит около 40 долларов (1130 гривен).