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У вакцины от коронавируса мало шансов на скорый успех, но есть и хорошие новости

У вакцины от коронавируса мало шансов на скорый успех, но есть и хорошие новости
00:41 Сегодня Телеграф

Несмотря на хорошие новости, о том, что не одна, а две экспериментальные вакцины против Covid-19 - вакцинах Pfizer и Moderna, доказали свою эффективность в профилактике Covid-19 не менее чем на 90%, ученые не прекращают исследование того, как вирус Sars-CoV-2, вызывающий коронавирус, взаимодействует с иммунной системой человека.

Об этом сообщает The Guardian.

Вакцины могут выйти уже в декабре, однако есть еще очень много вопросов о Pfizer и Moderna, на которые ученые пока не могут дать ответ.

Вероятно, что для борьбы с коронавирусом понадобится несколько вакцин, на случай, если вирус мутирует и «ускользнет» от одной из вакцин. Для этого ученым нужны более эффективные методы диагностики и лечения болезни. Недавняя приостановка двух крупных испытаний вакцины из-за побочных эффектов является напоминанием о том, что еще многое предстоит узнать.

Вакцины Pfizer и Moderna стимулируют выработку антител к Sars-CoV-2, но это лишь один из компонентов иммунного ответа организма в ответ на вторжение вируса или другого патогена. Существует также врожденный иммунитет, с которым мы рождаемся, но он не адаптирован к какому-либо конкретному патогену. К тому же, остается непонятным, будет ли человек после вакцинации оставаться носителем Covid-19.

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Тест ингаляционного бета-интерферона, работающий с врожденным иммунитетом, в качестве лечения Covid-19 показал, что он неэффективен при лечении госпитализированных пациентов. Однако, если его назначают пациентам с более легкими формами заболевания (вдыхать, а не вводить под кожу) - то это ускорит выздоровление.

Также ученые рассматривают и другой иммунный ответ - это ответ Т-клеток. Которые вместе с B-клетками генерируют антитела к Covid-19. T-клетки помогают B-клеткам выполнять «свою работу» и убивают инфицированные клетки, сохраняя при этом память о прошлых инфекциях, что означает, что они быстрее мобилизуются при повторном заражении.

На данный момент большинство экспериментальных вакцин и методов лечения нацелены на антитела IgG. Хорошая новость, касающаяся их, заключается в том, что эксперименты показали, что антитела IgG могут оставаться в организме в достаточном количестве в течении 8 месяцев после заражения.

Такая же стойкость ответа антител еще не была продемонстрирована для какой-либо вакцины, но эти результаты служат хорошим предзнаменованием.

А самая лучшая новость заключается в том, что сейчас существует как минимум две вакцины, которые, похоже, все же защищают нас от Covid-19. Ученые отмечают, что велики шансы, что наиболее уязвимые категории людей в мире получат от них пользу уже в течение нескольких месяцев.

Ранее, "Телеграф" сообщал, во сколько обойдется для украинцев вакцина Moderna.

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Все по теме:

Вакцина, Наука, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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