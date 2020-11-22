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Названа стоимость новой американской вакцины от коронавируса для украинцев

Названа стоимость новой американской вакцины от коронавируса для украинцев
Обновлено 12:58 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

На днях американская компания Moderna заявила о том, что ее новая вакцина с эффективностью до 94,5% предотвращает инфицирование коронавирусом.  В случае одобрения выпуска вакцины Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, Moderna рассчитывает запустить массовое производство.

Глава компании Стефан Бансель рассказал, сколько примерно будет стоить разрабатываемая ею вакцина от коронавируса.

По его словам, стоимость может варьироваться от $25 до $37 за дозу, то есть от 700 до 1050 гривен. 

"Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится лечение пациента, когда у него развивается тяжелая форма COVID-19", - отметил Бансель.

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Основной упор компания планирует сделать на США, однако импорт в Европу тоже запланирован. Глава компании рассказал, что переговоры уже начаты.

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Все по теме:

Вакцина, Коронавирус, Covid-19, Moderna.

Автор:

Телеграф
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