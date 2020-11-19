Ляшко назвал цену вакцины от коронавируса в Украине, и кто получит ее бесплатно

Виктор Ляшко отметил, что договоренность о системе COVAX предусматривает выделение восьми миллионов доз для Украины. Это количество будет предоставлено бесплатно, другие дозы можно будет закупить по специальной цене.

Как сообщил Ляшко в эфире «Украина 24», одна доза вакцины от коронавируса для Украины может стоить 7 долларов. Курс вакцинации, состоящий из двух доз - 14 долларов.

Главный санврач также подчеркнул, что заложенные в плане бюджета 2021 2,6 миллиарда гривен на закупку вакцины можно будет потратить именно на покупку дополнительных доз препаратов.

Напомним, что ранее американская компания Moderna заявила о том, что ее новая вакцина с эффективностью до 94,5% предотвращает инфицирование коронавирусом.

Кроме того, ВОЗ ожидает, что Украина получит первую партию вакцин от коронавируса лишь во втором квартале 2021 года.

Впрочем, даже в том случае, если появится эффективная вакцина от коронавируса, защитные маски и социальная дистанция будут необходимы населению.