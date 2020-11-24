Названы тревожные сроки появления вакцины от коронавируса в Украине

Первая партия вакцин от COVID-19 появится в Украине не раньше мая 2021 благодаря программе COVAX.

Об этом пишет "Экономическая Правда".

Как говорится в сообщении, пока существуют три пути поставок вакцин от COVID-19 в Украине: По программе COVAX, закупки за средства госбюджета и коммерческие поставки через сеть дистрибьюторов.

Стоимость вакцины составляет 20 долл (565 грн). Для успешной иммунизации необходимо сделать две инъекции с интервалом 21 день. То есть курс вакцинации одного человека будет стоить 40 долл (1130 грн).

Первый транш вакцин по программе COVAX составит 1,2 млн. доз, а в целом по этой программе Украина получит до восьми миллионов доз. Этого хватит на прививки четырех миллионов человек, ведь вакцинация предусматривает введение инъекции дважды с интервалом в 21 день. Прежде всего вакцина будет предоставлена людям из группы риска: медработникам, людям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.

Правительство также ведет переговоры с компаниями Moderna и Pfizer-BioNTech по поставкам вакцины в Украину.

Как говорится в статье, на приобретение вакцины в госбюджете 2021 предусмотрено 19,4 млрд. грн. Еще 50 млн евро Украина направит из средств на развитие муниципальной инфраструктуры Европейского инвестбанка. Если заявленные для покупки вакцины средства будут выделены, то Украина сможет приобрести около 38 млн доз препарата от Pfizer-BioNTech. Этого хватит для вакцинации 19 млн граждан.

Стоит напомнить, что глава компании Moderna Стефан Бансель, рассказал, сколько будет стоить разрабатываемая ними вакцина от коронавируса.