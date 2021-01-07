Европа одобрила еще одну вакцину от коронавируса: чем Moderna отличается от Pfizer

В конце декабря Европейский союз одобрил применение первой вакцины от вируса COVID-19. Препарат был разработан компаниями Pfizer и BioNTech. А 6 января стало известно, что Еврокомиссия одобрила использование еще одной вакцины от коронавируса в ЕС.

Телеграмм-канал «Раньше всех. Ну почти» сообщает, что Еврокомиссия предоставила условное разрешение на использование вакцины от COVID-19 от компании Moderna.

Сообщается, что вакцина от Moderna поступит в ЕС уже в I-III кварталах 2021 года.

Стоит отметить, что препараты от Moderna и вариант Pfizer и BioNTech в принципе похожи. Они оба показали хорошие результаты в испытаниях. Преимуществом вакцины от Moderna является то, что ей не нужны низкие температуры для хранения, как препарату от Pfizer и BioNTech, что облегчает проблему ее использования.

Ранее, «Телеграф» писал, что, несмотря на высокую эффективность новых вакцин, их использование вызывает ряд серьезных побочных эффектов.