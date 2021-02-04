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Четверг, 04.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Ученые выяснили, как новая мутация коронавируса влияет на эффективность вакцины

Ученые выяснили, как новая мутация коронавируса влияет на эффективность вакцины
08:13 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Учеными было обнаружено 11 случаев мутации британского штамма коронавируса, который назвали E484K. Эта мутация демонстрирует высокую заразность в Южной Африке и Бразилии, а также имеет большую стойкость к нынешней вакцине BioNTech/Pfizer.

Об этом сообщили BBC NEWS.

Так, согласно предоставленным данным, ученые из Кембриджского университета обнаружили 11 случаев мутации британского штамма B.1.1.7, названной E484K, которая способствует быстрому распространению коронавируса в Южной Африке и Бразилии.

В то же время, как показали антитела, извлеченные из крови людей, получивших вакцину BioNTech/Pfizer, эта вакцина в 10 раз менее эффективна против вируса с мутацией E484K.

При этом, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подтвердил, что случаи мутации были обнаружены в Бристоле и Ливерпуле, и теперь в затронутых районах этих городов будет проведено массовое тестирование.

Между тем первую дозу вакцины в Британии получили уже 10 млн человек, и ученые уверены, что программа вакцинации поможет снизить заболеваемость и смертность даже в том случае, если вакцина будет не так эффективна против новой мутации.

Стоит напомнить, что в ВОЗ предполагают, что коронавирус COVID-19, который был впервые выявлен на рынке в Ухане, мог появиться в результате утечки из лаборатории.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Вакцина, Коронавирус, Covid-19.
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