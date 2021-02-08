"Беспрецедентно для Украины": стало известно о подготовке уникального формата Дня Независимости-2021

К празднованию Дня Независимости президент Украины Владимир Зеленский анонсировал еженедельное проведение масштабных форумов.

Об этом глава государства сообщил во время Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

"Сегодня происходит первое мероприятие, которым мы начинаем серию 30 масштабных еженедельных форумов в Украине. Это старт большого общественного диалога с участием власти, общественности международных экспертов, украинских экспертов, ученых, журналистов", - сообщил Зеленский.

По его словам, в течении следующих месяцев кроме COVID-19 будут обсуждаться вопросы обороны, войны и мира, а также Крыма и Донбасса, коммунальных тарифов, судебной и антикоррупционной системы, сельского хозяйства, диджитализации, инфраструктуры, образования, науки, культуры и спорта, медицины, социальной сферы, украинской промышленности, экологии, местного самоуправления и многие другие очень важные вещи.

"В этом году мы будем отмечать 30-ю годовщину ее (независимости - ред.) получения. Не только один день, а весь этот год будет полон рядом мероприятий и важных событий, а формат празднования 24 августа поверьте, будет для Украины беспрецедентным", - подчеркнул президент Украины.

Стоит напомнить, что ранее Зеленский сообщил, что Украина может гордиться низким уровнем смертности от коронавируса COVID-19.