Скачать
Понедельник, 08.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Имитация мира закончилась: почему на Донбассе возобновились бои и что будет дальше
Имитация мира закончилась: почему на Донбассе возобновились бои и что будет дальше
На форум, где выступает Зеленский, пришли националисты и сторонники каналов Медведчука: ситуация накалена (фото, видео)
На форум, где выступает Зеленский, пришли националисты и сторонники каналов Медведчука: ситуация накалена (фото, видео)
В Кремле назвали Украину частью "русского мира" и недовольны тем, что Киев это отрицает
В Кремле назвали Украину частью "русского мира" и недовольны тем, что Киев это отрицает
Назревает громкий скандал: аккаунт МИД РФ в Крыму получил статус "официального" в Twitter
Назревает громкий скандал: аккаунт МИД РФ в Крыму получил статус "официального" в Twitter

"Беспрецедентно для Украины": стало известно о подготовке уникального формата Дня Независимости-2021

"Беспрецедентно для Украины": стало известно о подготовке уникального формата Дня Независимости-2021
Обновлено 14:20 Сегодня Телеграф Фото: twitter

К празднованию Дня Независимости президент Украины Владимир Зеленский анонсировал еженедельное проведение масштабных форумов.

Об этом глава государства сообщил во время Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

"Сегодня происходит первое мероприятие, которым мы начинаем серию 30 масштабных еженедельных форумов в Украине. Это старт большого общественного диалога с участием власти, общественности международных экспертов, украинских экспертов, ученых, журналистов", - сообщил Зеленский.

Вакцинация в Украине должна охватить половину населения за 12 месяцев, заявил Зеленский

По его словам, в течении следующих месяцев кроме COVID-19 будут обсуждаться вопросы обороны, войны и мира, а также Крыма и Донбасса, коммунальных тарифов, судебной и антикоррупционной системы, сельского хозяйства, диджитализации, инфраструктуры, образования, науки, культуры и спорта, медицины, социальной сферы, украинской промышленности, экологии, местного самоуправления и многие другие очень важные вещи.

"В этом году мы будем отмечать 30-ю годовщину ее (независимости - ред.) получения. Не только один день, а весь этот год будет полон рядом мероприятий и важных событий, а формат празднования 24 августа поверьте, будет для Украины беспрецедентным", - подчеркнул президент Украины.

Стоит напомнить, что ранее Зеленский сообщил, что Украина может гордиться низким уровнем смертности от коронавируса COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 302

Все по теме:

Украина, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Внучка президента неудачно выступила на "Голосе країни" (видео)
02 Украинцев избавят от необходимости делать штамп о прописке в паспорте
03 От удара машину отбросило на 60 метров: пьяный подросток устроил смертельное ДТП в Броварах (фото, видео)
04 Гвардиола нашел новое применение для Зинченко в матче "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" (видео)
05 Расследование происхождения коронавируса: на рынке в Ухане нашли улики
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мороз, дождь и гололед: синоптик озвучила прогноз погоды в Украине 9 февраля
Мороз, дождь и гололед: синоптик озвучила прогноз погоды в Украине 9 февраля
Зеленский зависит от олигархов: появилось объяснение
Зеленский зависит от олигархов: появилось объяснение
В Латвии запретили телеканал Россия-РТР за ненависть к Украине
В Латвии запретили телеканал Россия-РТР за ненависть к Украине
В Украине - громкий скандал с копами: полицейских отстранили от службы по подозрению в пытках
В Украине - громкий скандал с копами: полицейских отстранили от службы по подозрению в пытках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь