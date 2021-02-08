Зеленский заявил, что Украина может гордиться низким уровнем смертности от Covid-19

Украина может гордиться низким уровнем смертности от коронавируса COVID-19.

Об этом в своем Твиттере сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, уровень смертности от COVID-19 в Украине ниже, чем во многих странах Европы.

При этом в стране удалось снизить среднее количество случаев заболевания за неделю и начать восстанавливать украинскую медицину.

"В противодействии COVID19 Украине есть чем гордиться. Уровень смертности от COVID-19 у нас ниже, чем во многих странах Европы. Нам удалось втрое уменьшить средненедельным количество случаев заболевания и начать восстанавливать нашу медицину", - написал он в соцсети.

У протидії #COVID19 #Україні є чим пишатися. Рівень смертності від COVID-19 у нас нижчий, ніж у багатьох країнах #Європи. Нам вдалося втричі зменшити середньотижневу кількість випадків захворювання й почати відновлювати нашу медицину #covid19_Україна #forum_ukraine30 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2021

Стоит напомнить, что ранее президент Владимир Зеленский в честь своего 43-го дня рождения устроил вечеринку.